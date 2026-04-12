Защитник "Сельты" может перейти в топ-клубы АПЛ бесплатно

Защитник "Сельты" Оскар Мингеса может сменить клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на TeamTALK, контракт 26-летнего испанца истекает по окончании сезона, и все идет к тому, что он не будет его продлевать, что позволит ему уйти в статусе свободного агента.

По информации источника, к игроку проявляют интерес ведущие клубы английской Премьер-лиги, включая "Манчестер Сити", "Арсенал", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм". Также за футболистом длительное время следили "Ньюкасл", "Астон Вилла" и "Эвертон", однако их шансы на подписание оцениваются как невысокие.

Мингеса является воспитанником "Барселоны", где провел несколько сезонов в первой команде, после чего в 2022 году перешел в "Сельту".

В текущем сезоне защитник принял участие в 38 матчах, забил один гол и отдал шесть результативных передач. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет около 18 миллионов евро.