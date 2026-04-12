12 Апреля 2026
RU

Мировой футбол
Новости
12 Апреля 2026 10:29
37
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" может перейти в топ-клубы Серии А

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Мануэль Угарте может сменить клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Николо Скиру, агент Жорже Мендеш предложил услуги 25-летнего уругвайца сразу трем топ-клубам Италии - "Ювентусу", "Милану" и "Наполи".

Отмечается, что Угарте не имеет стабильного места в стартовом составе "красных дьяволов", поэтому рассматривает вариант с уходом. Скауты туринского клуба уже наблюдали за футболистом в одном из недавних матчей за сборную.

При этом преимуществом "Наполи" могут стать хорошие отношения с руководством "Манчестер Юнайтед". По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость полузащитника составляет около 30 миллионов евро.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Реал" хочет вернуть бывшего полузащитника
11:37
Мировой футбол

"Реал" хочет вернуть бывшего полузащитника

Перес лично заинтересован в возвращении игрока
Слот усомнился в участии 17-летнего форварда в матче с "ПСЖ"
10:45
Мировой футбол

Слот усомнился в участии 17-летнего форварда в матче с "ПСЖ"

Тренер "Ливерпуля" осторожно оценил перспективы Нгуомы после яркого дебюта

Близкий друг Мирчи Луческу раскрыл причину смерти именитого тренера
09:50
Мировой футбол

Близкий друг Мирчи Луческу раскрыл причину смерти именитого тренера

Луческу умер на 81-ом году жизни
Бастони намерен перейти в "Барселону" — СМИ
08:10
Мировой футбол

Бастони намерен перейти в "Барселону" — СМИ

26‑летний итальянец мечтает играть за каталонский клуб
Немецкий "Унион" после отставки главного тренера возглавила женщина
06:22
Мировой футбол

Немецкий "Унион" после отставки главного тренера возглавила женщина

На данный момент "Унион" располагается на 11-й строчке турнирной таблицы Бундеслиги
"Бавария" установила рекорд чемпионата Германии по голам за сезон
05:30
Мировой футбол

"Бавария" установила рекорд чемпионата Германии по голам за сезон

Предыдущий рекорд тоже принадлежал "Баварии"

Самое читаемое

Судья матча "Барселона" — "Атлетико" отстранен от работы в ЛЧ до конца сезона - СМИ
10 Апреля 01:45
Мировой футбол

Судья матча "Барселона" — "Атлетико" отстранен от работы в ЛЧ до конца сезона - СМИ

При этом Ковач будет работать на чемпионате мира 2026 года
В Сумгайыте пройдет чемпионат Азербайджана по спортивной гимнастике
10 Апреля 17:12
Гимнастика

В Сумгайыте пройдет чемпионат Азербайджана по спортивной гимнастике

Соревнования охватят мужские и женские дисциплины

Симеоне прервал проклятие "Камп Ноу" и сразу убежал в раздевалку
9 Апреля 11:56
Мировой футбол

Симеоне прервал проклятие "Камп Ноу" и сразу убежал в раздевалку - ВИДЕО

Первая победа за 18 попыток совпала с успехом в четвертьфинале Лиги чемпионов

Ла Лига: осечка "Реала" открыла шанс “Барселоне” уйти в отрыв в чемпионской гонке – ОБЗОР İDMAN.BİZ
11 Апреля 15:50
Мировой футбол

Ла Лига: осечка "Реала" открыла шанс “Барселоне” уйти в отрыв в чемпионской гонке – ОБЗОР İDMAN.BİZ

31-й тур чемпионата Испании проходит на фоне нового удара по амбициям мадридцев