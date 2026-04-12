Полузащитник "Манчестер Юнайтед" может перейти в топ-клубы Серии А

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Мануэль Угарте может сменить клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Николо Скиру, агент Жорже Мендеш предложил услуги 25-летнего уругвайца сразу трем топ-клубам Италии - "Ювентусу", "Милану" и "Наполи".

Отмечается, что Угарте не имеет стабильного места в стартовом составе "красных дьяволов", поэтому рассматривает вариант с уходом. Скауты туринского клуба уже наблюдали за футболистом в одном из недавних матчей за сборную.

При этом преимуществом "Наполи" могут стать хорошие отношения с руководством "Манчестер Юнайтед". По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость полузащитника составляет около 30 миллионов евро.