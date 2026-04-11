11 Апреля 2026
11 Апреля 2026 17:41
"Арсенал" дома уступил "Борнмуту" – ВИДЕО

Завершился матч 32-го тура Английской Премьер-лиги между лондонским "Арсеналом" и "Борнмутом". Встреча на стадионе "Эмирейтс" закончилась победой гостей со счетом 2:1.

Как сообщает İdman.Biz, счет в матче открыл нападающий "Борнмута" Эли Круппи на 17-й минуте. На 35-й минуте Виктор Дьекереш восстановил равновесие, успешно реализовав пенальти. Победную точку в игре на 74-й минуте поставил Алекс Скотт, вновь выведя гостей вперед.

Несмотря на поражение, "Арсенал" с 70 очками продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата. "Борнмут" благодаря этой победе набрал 45 очков и поднялся на девятую строчку

Новости по теме

Винсент Компани: "Харри Кейн играл против "Реала" через сильную боль"
17:22
Мировой футбол

Винсент Компани: "Харри Кейн играл против "Реала" через сильную боль"

Главный тренер "Баварии" рассказал о состоянии форварда перед ответным матчем Лиги чемпионов
Серия А: "Комо" Фабрегаса готовится к реваншу за разгром от "Интера" - ОБЗОР İDMAN.BİZ
17:02
Мировой футбол

Серия А: "Комо" Фабрегаса готовится к реваншу за разгром от "Интера" - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Подопечные испанского специалиста последние семь туров не знают поражений

Ла Лига: осечка "Реала" открыла шанс “Барселоне” уйти в отрыв в чемпионской гонке – ОБЗОР İDMAN.BİZ
15:50
Мировой футбол

Ла Лига: осечка "Реала" открыла шанс “Барселоне” уйти в отрыв в чемпионской гонке – ОБЗОР İDMAN.BİZ

31-й тур чемпионата Испании проходит на фоне нового удара по амбициям мадридцев

Михаэль Баллак оценил сроки восстановления Леннарта Карла
15:10
Мировой футбол

Михаэль Баллак оценил сроки восстановления Леннарта Карла

Экс-капитан сборной Германии прокомментировал травму 18-летнего полузащитника

АПЛ: "Челси" попробует одолеть "Ман Сити" впервые за пять лет – ОБЗОР İDMAN.BİZ
14:31
Мировой футбол

АПЛ: "Челси" попробует одолеть "Ман Сити" впервые за пять лет – ОБЗОР İDMAN.BİZ

В Английской премьер-лиге начинается решающая стадия борьбы за титул и путевки в Лигу чемпионов

"Бавария" отказалась продавать Майкла Олисе
13:53
Мировой футбол

"Бавария" отказалась продавать Майкла Олисе

Мюнхенцы намерены сохранить нападающего, несмотря на интерес со стороны грандов

Самое читаемое

Судья матча "Барселона" — "Атлетико" отстранен от работы в ЛЧ до конца сезона - СМИ
10 Апреля 01:45
Мировой футбол

Судья матча "Барселона" — "Атлетико" отстранен от работы в ЛЧ до конца сезона - СМИ

При этом Ковач будет работать на чемпионате мира 2026 года
В Сумгайыте пройдет чемпионат Азербайджана по спортивной гимнастике
10 Апреля 17:12
Гимнастика

В Сумгайыте пройдет чемпионат Азербайджана по спортивной гимнастике

Соревнования охватят мужские и женские дисциплины

Лига чемпионов: "ПСЖ" и "Атлетико" уверенно стартовали в 1/4 финала
9 Апреля 00:56
Мировой футбол

Лига чемпионов: "ПСЖ" и "Атлетико" уверенно стартовали в 1/4 финала - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Парижане обыграли "Ливерпуль", мадридцы — "Барселону"

Симеоне прервал проклятие "Камп Ноу" и сразу убежал в раздевалку
9 Апреля 11:56
Мировой футбол

Симеоне прервал проклятие "Камп Ноу" и сразу убежал в раздевалку - ВИДЕО

Первая победа за 18 попыток совпала с успехом в четвертьфинале Лиги чемпионов