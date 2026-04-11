"Арсенал" дома уступил "Борнмуту" – ВИДЕО

Завершился матч 32-го тура Английской Премьер-лиги между лондонским "Арсеналом" и "Борнмутом". Встреча на стадионе "Эмирейтс" закончилась победой гостей со счетом 2:1.

Как сообщает İdman.Biz, счет в матче открыл нападающий "Борнмута" Эли Круппи на 17-й минуте. На 35-й минуте Виктор Дьекереш восстановил равновесие, успешно реализовав пенальти. Победную точку в игре на 74-й минуте поставил Алекс Скотт, вновь выведя гостей вперед.

Несмотря на поражение, "Арсенал" с 70 очками продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата. "Борнмут" благодаря этой победе набрал 45 очков и поднялся на девятую строчку