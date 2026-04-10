В "Интере" заявили, что оценка "Барселоной" Бастони в € 50 млн вызывает улыбку

В футбольном клубе "Интер" на фоне слухов об интересе со стороны "Барселоны" отмечают, что защитник Алессандро Бастони не продается. В стане "нерадзурри" оценка "сине-гранатовыми" футболиста в 50 млн евро (99, 38 млн манатов) "вызывает улыбку" . Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на Tuttosport.

По информации источника, в миланском клубе могут начать вести переговоры по возможному трансферу Бастони в случае, если предложение будет начинаться от 60-70 млн евро (119,3 - 139,1 млн манатов).

В нынешнем сезоне защитник "Интера" принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 70 млн евро (139,1 млн манатов).