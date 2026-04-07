Умер Мирча Луческу

Известный футбольный тренер румын Мирча Луческу умер в возрасте 80 лет.

Как передает İdman.Biz, об этом на своей странице в соцсети X написал журналист Эмануэль Рошу.

Ранее сообщалось, что Луческу экстренно госпитализировали после потери сознания на тренировке в конце марта. Как отмечала газета ProSport, состояние специалиста ухудшилось в конце 2025 года, поскольку простуда усугубила проблему с сердцем. В конце января он также был экстренно госпитализирован.

Румынский специалист в разные годы тренировал итальянские "Пизу", "Брешиа", "Реджану" и "Интер", турецкие "Галатасарай" и "Бешикташ", украинские "Динамо" (Киев) и "Шахтер", а также российский "Зенит". Его последним местом работы была сборная Румынии, которую он покинул 2 апреля.