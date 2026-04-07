Лига 1 посвятила Месси необычный пост о защите Земли

Испанская версия официальной страницы Лиги 1 в социальной сети X опубликовала необычное сообщение, посвященное Лионелю Месси.

Как сообщает İdman.Biz, в посте лига призвала беречь планету, подчеркнув уникальность футбольного таланта аргентинца: "Давайте защитим Землю - это единственная планета, где играет Лео Месси".

К публикации была прикреплена фотография Земли, сделанная экипажем миссии "Артемида II" с борта космического корабля "Орион".

Напомним, что Месси выступал в чемпионате Франции с 2021 по 2023 год в составе "ПСЖ", после чего перешел в "Интер Майами", где продолжает карьеру.