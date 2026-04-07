7 Апреля 2026 07:30
Тренер "Баварии" оценил шансы перед матчем с "Реалом"

Главный тренер "Баварии" Венсан Компани поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Реала".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт УЕФА, специалист отметил важность деталей в предстоящем противостоянии: "Завтра все будет иметь значение. Я здесь впервые в качестве тренера, но у нас большой опыт в подобных играх. Исход будет зависеть отчасти от тактики, однако прежде всего от мелочей - таких как индивидуальное мастерство игроков. Мы готовились к встрече с "Реалом" и видели, что они сделали в игре с "Манчестер Сити". Возможно, это самый сложный выездной матч, но мы хотим победить".

Компани также прокомментировал прошлогоднее поражение на аналогичной стадии турнира: "Нужно смотреть вперед, именно поэтому мы здесь. Мы хотим победить одну из лучших команд мира. Мы также должны извлечь уроки из прошлого года, однако тогда в игре с "Интером" у нас отсутствовали девять игроков, поэтому все было совсем по-другому. Сегодня мы находимся в очень хорошем положении, наши лучшие игроки здесь. Мы хотим сделать все, чтобы победить".

İdman.Biz
Новости по теме

"Реал" - "Бавария": три матча, которые сделали это противостояние бессмертным
05:01
Мировой футбол

"Реал" - "Бавария": три матча, которые сделали это противостояние бессмертным

Легендарная дуэль, полная драмы, голов и исторических камбэков euro-football.ru

"Ливерпуль" близок к продлению контракта с защитником
03:12
Мировой футбол

"Ливерпуль" близок к продлению контракта с защитником

Сторонам осталось согласовать последние детали соглашения

Лига 1 посвятила Месси необычный пост о защите Земли
02:10
Мировой футбол

Лига 1 посвятила Месси необычный пост о защите Земли

Французская лига напомнила о гениальности аргентинца

"Арсенал" сыграет со "Спортингом" без двух игроков основы
01:47
Мировой футбол

"Арсенал" сыграет со "Спортингом" без двух игроков основы

Артета подтвердил потери перед четвертьфиналом Лиги чемпионов

В Суперлиге Турции обошлось без голов
01:09
Мировой футбол

В Суперлиге Турции обошлось без голов

"Коджаэлиспор" и "Истанбул Башакшехир" поделили очки
"Жирона" обыграла "Вильярреал" благодаря автоголу
01:01
Мировой футбол

"Жирона" обыграла "Вильярреал" благодаря автоголу - ВИДЕО

Единственный мяч был забит в концовке первого тайма

Самое читаемое

Натиг Багиров: "В Азeрбайджанe мeня называли "стариком" ужe в 22 года" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ВИДЕО
4 Апреля 11:33
Дзюдо

Натиг Багиров: "В Азeрбайджанe мeня называли "стариком" ужe в 22 года" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Совeтник прeзидeнта ФДА о причинах карьeрных рeшeний и спортивной судьбe своих сыновeй
Магнус Карлсен "сдал" соперницу арбитрам сразу после совместного селфи - ФОТО/ВИДЕО
4 Апреля 12:07
Шахматы

Магнус Карлсен "сдал" соперницу арбитрам сразу после совместного селфи - ФОТО/ВИДЕО

Сама партия завершилась победой норвежца на 44-м ходу
Украинская чемпионка Европы по борьбе: "Мой отец родом из Евлаха"
6 Апреля 10:41
Борьба

Украинская чемпионка Европы по борьбе: "Мой отец родом из Евлаха"

Член сборной Украины по борьбе о своих корнях и возможности перехода в сборную Азербайджана
Конор Макгрегор вернулся на ринг в Дублине
4 Апреля 18:35
ММА

Конор Макгрегор вернулся на ринг в Дублине - ВИДЕО

Экс-чемпион UFC провел выставочный боксерский поединок против любителя