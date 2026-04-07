Тренер "Баварии" оценил шансы перед матчем с "Реалом"

Главный тренер "Баварии" Венсан Компани поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Реала".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт УЕФА, специалист отметил важность деталей в предстоящем противостоянии: "Завтра все будет иметь значение. Я здесь впервые в качестве тренера, но у нас большой опыт в подобных играх. Исход будет зависеть отчасти от тактики, однако прежде всего от мелочей - таких как индивидуальное мастерство игроков. Мы готовились к встрече с "Реалом" и видели, что они сделали в игре с "Манчестер Сити". Возможно, это самый сложный выездной матч, но мы хотим победить".

Компани также прокомментировал прошлогоднее поражение на аналогичной стадии турнира: "Нужно смотреть вперед, именно поэтому мы здесь. Мы хотим победить одну из лучших команд мира. Мы также должны извлечь уроки из прошлого года, однако тогда в игре с "Интером" у нас отсутствовали девять игроков, поэтому все было совсем по-другому. Сегодня мы находимся в очень хорошем положении, наши лучшие игроки здесь. Мы хотим сделать все, чтобы победить".