Определились полуфинальные пары Кубка Англии

Опубликованы результаты жеребьевки 1/2 финала Кубка Англии сезона-2025/2026. Как передает İdman.Biz, об этом сообщается на официальном сайте Футбольной ассоциации Англии, .

Пары 1/2 финала Кубка Англии сезона-2025/2026:

"Челси" — "Лидс Юнайтед";

"Манчестер Сити" — "Саутгемптон".

Матчи этой стадии турнира состоятся 25 и 26 апреля.

В 1/4 финала "Манчестер Сити" крупно обыграл "Ливерпуль" (4:0), "Челси" разгромил "Порт Вейл" (7:0), "Саутгемптон" одолел "Арсенал" (2:1), а "Лидс Юнайтед" оказался сильнее "Вест Хэм Юнайтед" (2:2, 4:2 пен.).