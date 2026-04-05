Неймару грозит дисквалификация на 12 матчей за сексистское высказывание в адрес судьи

Бразильский нападающий Неймар может быть отстранен от футбола на 12 игр из-за оскорбительных комментариев в адрес арбитра. Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на talkSPORT, футболисту грозит суровое наказание за нарушение этических норм и сексистские высказывания.

Поводом для скандала стало послематчевое интервью игрока. Недовольный судейством в концовке встречи против "Ремо", Неймар в резкой форме прокомментировал работу арбитра: "Я думаю, что у него начались месячные. Именно поэтому он так судил".

Вспышка гнева была спровоцирована тем, что в самой концовке игры бразилец получил желтую карточку за споры. Из-за этого предупреждения он автоматически пропускает следующий матч своей команды.

Ситуация осложняется тем, что инцидент произошел в преддверии чемпионата мира. Для Неймара каждая игра сейчас — это возможность доказать свою состоятельность главному тренеру сборной Карло Анчелотти.