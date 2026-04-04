"Трабзонспор" до одного очка сократил отставание от "Галатасарая" в борьбе за титул в Турции - ВИДЕО

В 28-м туре чемпионата Турции "Трабзонспор" дома обыграл стамбульский "Галатасарай" в противостоянии двух лидеров турнира. Встреча в Трабзоне завершилась с результатом 2:1.

Уже на третьей минуте нигерийский форвард Пол Онуачу вывел хозяев вперед. В начале второго тайма (на 48-й минуте) "Галатасарай" отыгрался благодаря голу ивуарийского защитника Уилфрида Синго, однако гол еще одного нигерийца Нваиву Чибуике принес "Трабзонспору" победу.

"Галатасарай" сохранил лидерство в турецкой Суперлиге – у действующего чемпиона 64 очка после 27 игр. Но у идущего вторым "Трабзонспора" теперь 63 зачетных балла после 28 встреч.