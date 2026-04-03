Неймар помог "Сантосу" прервать серию неудач, но снизил шансы на сборную - ВИДЕО

Футбольная команда "Сантос" обыграла "Ремо" со счетом 2:0 в матче чемпионата Бразилии, прервав неудачную серию, а Неймар стал ключевой фигурой встречи, поучаствовав в обоих голах.

Как сообщает İdman.Biz, до этой игры "рыбы" набрали лишь одно очко в четырех турах и находились рядом с зоной вылета, однако победа позволила улучшить положение в таблице.

Несмотря на результат, матч завершился для Неймара спорным эпизодом. После одного из заработанных фолов он вступил в конфликт с соперником и получил желтую карточку за протест, из-за чего пропустит следующую игру. При этом по ходу встречи против него было зафиксировано несколько жестких нарушений, что вызвало критику в бразильских медиа в адрес судейства.

Ситуация развивается на фоне напряженного контекста вокруг игрока и сборной Бразилии. Главный тренер Карло Анчелотти пока не вызывает Неймара в национальную команду, ожидая от него стабильной формы. Сам футболист ранее публично выражал недовольство этим решением, а его активная медийная позиция вызывает неоднозначную реакцию внутри футбольной среды Бразилии.

Параллельно сохраняется напряжение между окружением Неймара и Бразильской конфедерацией футбола. В СМИ отмечается, что ряд эпизодов — от игнорирования игрока на официальных площадках до внутренних разногласий — усилили конфликт и поставили под вопрос его будущее в сборной .

На этом фоне желтая карточка и пропуск следующего матча выглядят не просто игровым эпизодом, а фактором, напрямую влияющим на его шансы вернуться в национальную команду. При ограниченном времени до окончательного формирования состава на ЧМ-2026 каждый матч рассматривается как возможность убедить тренерский штаб, и Неймар эту возможность временно теряет.