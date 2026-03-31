"Реал" не рассматривает трансфер Энцо Фернандеса из-за слишком высокого ценника

31 Марта 2026 20:12
Полузащитник "Челси" Энцо Фернандес действительно хочет перейти в мадридский "Реал". Сказанные им ранее слова о желании жить в Мадриде не являются случайными. Если бы все зависело от игрока, он был бы в "Реале" "еще вчера". Как передает İdman.Biz, об этом сообщает журналист Хорхе Пикон на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, переход чемпиона мира 2022 года в стан "сливочных" на текущий момент невозможен и не рассматривается испанским грандом. В клубе считают сумму возможного трансфера Фернандеса, которая составит минимум € 100 млн, непомерно высокой. Источники, близкие к игроку, признают, что он хотел бы уйти, но понимают, что это крайне сложно осуществить.

В нынешнем сезоне аргентинец принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2032 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

İdman.Biz
