"Бавария" объявила об уходе защитника

Футбольный клуб "Бавария" официально сообщила, что защитник Рафаэл Геррейру покинет команду летом 2026 года.

Как передает İdman.Biz, стороны приняли решение не продлевать контракт, срок которого истекает по завершении сезона.

Спортивный директор мюнхенского клуба Макс Эберль поблагодарил футболиста за вклад в успехи команды.

"Мы хотим искренне поблагодарить Рафу за время, проведенное с нами. Мы всегда могли рассчитывать на него на поле, и он один из тех людей, которые делают команду сильнее. Переговоры проходили конструктивно и в атмосфере взаимного доверия", - заявил Эберль.

Он также отметил, что клуб и игрок сосредоточены на задачах текущего сезона.

Геррейру провел за "Баварию" 89 матчей, в которых забил 12 голов и сделал восемь результативных передач.