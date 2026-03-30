30 Марта 2026 19:43
"Бавария" объявила об уходе защитника

Футбольный клуб "Бавария" официально сообщила, что защитник Рафаэл Геррейру покинет команду летом 2026 года.

Как передает İdman.Biz, стороны приняли решение не продлевать контракт, срок которого истекает по завершении сезона.

Спортивный директор мюнхенского клуба Макс Эберль поблагодарил футболиста за вклад в успехи команды.

"Мы хотим искренне поблагодарить Рафу за время, проведенное с нами. Мы всегда могли рассчитывать на него на поле, и он один из тех людей, которые делают команду сильнее. Переговоры проходили конструктивно и в атмосфере взаимного доверия", - заявил Эберль.

Он также отметил, что клуб и игрок сосредоточены на задачах текущего сезона.

Геррейру провел за "Баварию" 89 матчей, в которых забил 12 голов и сделал восемь результативных передач.

Новости по теме

"Кардифф" не добился компенсации за погибшего в авиакатастрофе игрока
19:28
Мировой футбол

"Кардифф" не добился компенсации за погибшего в авиакатастрофе игрока

Французский суд отклонил иск валлийского клуба

Скалони подтвердил участие Месси в матче с Замбией
19:10
Мировой футбол

Скалони подтвердил участие Месси в матче с Замбией

Лидер сборной Аргентины выйдет на поле в товарищеской игре

"Ливерпуль" может назначить Хаби Алонсо главным тренером
18:30
Мировой футбол

"Ливерпуль" может назначить Хаби Алонсо главным тренером

Мерсисайдцы рассматривают смену наставника летом

УЕФА сохранил цены на билеты Евро-2028
17:22
Мировой футбол

УЕФА сохранил цены на билеты Евро-2028

Дешевые категории останутся на уровне турнира в Германии

Джермейн Дефо возглавил клуб пятого дивизиона Англии
17:07
Мировой футбол

Джермейн Дефо возглавил клуб пятого дивизиона Англии

Экс-форвард "Тоттенхэма" получил первое постоянное назначение на посту главного тренера в клубе Национальной лиги

Эллиот Андерсон: "Все мои мысли только о чемпионате мира"
16:23
Мировой футбол

Эллиот Андерсон: "Все мои мысли только о чемпионате мира"

Полузащитник сборной Англии прокомментировал слухи о трансфере в "Манчестер Сити"

Самое читаемое

Узбекистан обыграл Габон в товарищеском матче
27 Марта 21:14
Мировой футбол

Узбекистан обыграл Габон в товарищеском матче

Команда одержала победу со счетом 3:1, уступая по ходу встречи

Сборная Азербайджана разгромила Сент-Люсию
27 Марта 21:01
Национальная сборная

Сборная Азербайджана разгромила Сент-Люсию - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Команда уверенно победила со счетом 6:1

Тофик Мусаев одержал победу на турнире UFC в Сиэтле
29 Марта 05:58
ММА

Тофик Мусаев одержал победу на турнире UFC в Сиэтле - ВИДЕО

Азербайджанский боец выиграл поединок единогласным решением судей

Азербайджан вновь без финала: фигуристы заняли последнее место на ЧМ
27 Марта 23:15
Зимние виды спорта

Азербайджан вновь без финала: фигуристы заняли последнее место на ЧМ

Саманта Риттер и Даниэль Брикалов представили свой ритм-танец