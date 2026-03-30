"Ливерпуль" может назначить Хаби Алонсо главным тренером

30 Марта 2026 18:30
Футбольный клуб "Ливерпуль" определился с кандидатом на пост главного тренера на следующий сезон.

Как передает İdman.Biz со ссылкой на The Touchline и Sport Bild, руководство клуба рассматривает назначение Хаби Алонсо, который может возглавить команду уже ближайшим летом.

Сообщается, что текущие результаты команды не устраивают руководство, несмотря на значительные трансферные расходы в межсезонье. В клубе допускают смену главного тренера.

На данный момент "Ливерпуль" занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 49 очков после 31 тура. Главный тренер Арне Слот находится под серьезным давлением.

Отметим, что ранее Алонсо уже связывали с "Ливерпулем". Испанский специалист находится без клуба после ухода из мадридского "Реала".

İdman.Biz
