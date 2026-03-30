RU

"Кардифф" не добился компенсации за погибшего в авиакатастрофе игрока

Мировой футбол
Новости
30 Марта 2026 19:28
12
Суд во Франции отклонил иск "Кардифф Сити" к "Нанту" по делу о гибели Эмилиано Салы.

Как передает İdman.Biz со ссылкой на The Guardian, валлийский клуб требовал компенсацию в размере 122 миллионов евро, однако суд не признал вину французской стороны.

Более того, суд обязал "Кардифф" выплатить "Нанту" около 300 тысяч евро. Ранее валлийцы уже проиграли разбирательства в Спортивном арбитражном суде, Федеральном суде Швейцарии и ФИФА, которая обязала клуб выплатить остаток трансферной суммы - более 11 миллионов евро.

Напомним, что аргентинский нападающий Эмилиано Сала погиб в январе 2019 года в авиакатастрофе над Ла-Маншем, направляясь в расположение "Кардиффа" после перехода из "Нанта" за рекордные для клуба 17 миллионов евро.

После трагедии "Кардифф" отказался выплачивать остаток суммы за трансфер, однако впоследствии проиграл ряд судебных процессов.

İdman.Biz
Тэги:

