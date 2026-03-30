УЕФА оштрафовал "Лилль" за баннер болельщиков с Жанной д'Арк

30 Марта 2026 10:57
УЕФА оштрафовал "Лилль" за баннер болельщиков с Жанной д'Арк

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) применил финансовые санкции к французскому клубу "Лилль" по итогам ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против английской "Астон Виллы". Основной причиной взыскания стал масштабный баннер, вывешенный болельщиками перед началом встречи.

Как сообщает İdman.Biz, фанаты "Лилля" подготовили перформанс с изображением национальной героини Франции Жанны д'Арк. Полотно сопровождалось лозунгами: "Французы никогда не умирают", "Гордые. Сильные. Бесстрашные" и "Жанна поднимает меч, и Лилль продолжает сражаться". УЕФА счел данную визуальную акцию нарушением регламента, касающегося содержания баннеров на международных матчах.

Общая сумма штрафа составила 82 750 евро. Помимо претензий к баннеру, в итоговое решение вошли и другие зафиксированные нарушения, включая бросание посторонних предметов на игровое поле со стороны трибун. Руководство "Лилля" уже проинформировано о санкциях, которые подлежат немедленному исполнению в рамках дисциплинарного кодекса организации.

İdman.Biz
