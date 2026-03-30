Более 10 футболистов "Арсенала" числятся травмированными после паузы на матчи сборных

30 Марта 2026 01:28
Более 10 футболистов "Арсенала" числятся травмированными после паузы на матчи сборных

11 футболистов лондонского "Арсенала" числятся в списке травмированных после международной паузы на матчи сборных. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sport.es.

По информации издания, полузащитник сборной Испании Мартин Субименди получил травму в национальной команде. Также в клуб с повреждениями вернулись Букайо Сака, Деклан Райс и Нони Мадуэке. Помимо них, проблемы со здоровьем есть у Вильяма Салиба, Габриэла Магальяйнса, Леандро Троссарда, Эберечи Эзе, Мартина Эдегора, Юрриена Тимбера и Пьеро Инкапье.

На данный момент "Арсенал" занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиге. В активе команды 70 очков. "Канониры" также выступают в Кубке Англии и Лиге чемпионов.

Новости по теме

Дубль Дуэ принес сборной Франции победу над Колумбией в товарищеском матче
01:08
Мировой футбол

Дубль Дуэ принес сборной Франции победу над Колумбией в товарищеском матче

Игра проходила в США
Действующий футболист "Тоттенхэма" Бен Дэвис может стать временным тренером команды
00:28
Мировой футбол

Действующий футболист "Тоттенхэма" Бен Дэвис может стать временным тренером команды

29 марта лондонский клуб объявил об увольнении с поста главного тренера Игора Тудора
Сборная Уругвая в матче с Англией показала уникальный вымпел в виде кольчуги - ФОТО
29 Марта 23:20
Мировой футбол

Сборная Уругвая в матче с Англией показала уникальный вымпел в виде кольчуги - ФОТО

В этой игре южноамериканская сборная представила новый комплект формы в рамках кампании Nike "Рожденные сражаться"
Бывшему игроку "Баварии" грозит тюремный срок
29 Марта 22:40
Мировой футбол

Бывшему игроку "Баварии" грозит тюремный срок

Ранее Боатенг был обвинен в нанесении телесных повреждений бывшей девушке
Джеррард рассказал, кто сможет заменить Салаха в "Ливерпуле"
29 Марта 22:00
Мировой футбол

Джеррард рассказал, кто сможет заменить Салаха в "Ливерпуле"

Ранее египтянин объявил, что текущий сезон станет последним для него в английском клубе

80-летнему Луческу стало плохо: его срочно госпитализировали в Румынии
29 Марта 21:20
Мировой футбол

80-летнему Луческу стало плохо: его срочно госпитализировали в Румынии

В настоящее время состояние тренера стабильное

Самое читаемое

Стыковые матчи ЧМ-2026: Чехия одолела Ирландию, Босния и Герцеговина переиграла Уэльс - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
27 Марта 02:56
Мировой футбол

Стыковые матчи ЧМ-2026: Чехия одолела Ирландию, Босния и Герцеговина переиграла Уэльс - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Завершились полуфинальные матчи
Сборная Азербайджана разгромила Сент-Люсию
27 Марта 21:01
Национальная сборная

Сборная Азербайджана разгромила Сент-Люсию - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Команда уверенно победила со счетом 6:1

Узбекистан обыграл Габон в товарищеском матче
27 Марта 21:14
Мировой футбол

Узбекистан обыграл Габон в товарищеском матче

Команда одержала победу со счетом 3:1, уступая по ходу встречи

Грузия завоевала первую медаль ЧМ по фигурному катанию
27 Марта 14:16
Зимние виды спорта

Грузия завоевала первую медаль ЧМ по фигурному катанию

Метелкина и Берулава взяли "серебро" в Праге