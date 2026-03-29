29 Марта 2026
RU

Мировой футбол
Новости
29 Марта 2026 20:40
15
Мбаппе: "Если есть команда, способная победить нынешнюю "Баварию", то это "Реал"

Нападающий "Реала" Килиан Мбаппе высказался о предстоящем противостоянии с "Баварией" в четвертьфинале Лиги чемпионов.

"Некоторые в Испании беспокоятся, что я не буду играть за "Реал", чтобы быть готовым к чемпионату мира. Но игра за клуб невероятно важна. Мы все еще боремся за победу в Ла Лиге и Лиге чемпионов.

В Лиге чемпионов нам будет противостоять отличная команда, пожалуй, пребывающая в лучшей форме. Если и есть команда, способная ее обыграть, то это "Реал", — цитирует Мбаппе İdman.Biz со ссылкой на канал TF1.

Первый матч между "Реалом" и "Баварией" состоится 7 апреля в Мадриде.

İdman.Biz
Тэги:

