Игорь Тудор покинул пост главного тренера "Тоттенхэма"

Игорь Тудор официально ушел в отставку с поста главного тренера "Тоттенхэма" по обоюдному согласию сторон.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу "шпор", вместе с ним клуб клуб покинули Томислав Рогич (тренер вратарей) и Риккардо Раньяччи (тренер по физической подготовке).

Уход тренерского штаба произошел всего через полтора месяца после назначения. Руководство клуба поблагодарило специалистов за проделанную работу, отметив их самоотдачу в течение последних шести недель. Отдельно клуб выразил глубокие соболезнования Тудору в связи с личной трагедией — недавней потерей близкого человека.

В ближайшее время команда будет готовиться к матчам без постоянного наставника. Официальное заявление о назначении нового главного тренера будет сделано позже.