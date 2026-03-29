"Арсенал" лидирует в борьбе за нападающего "Брюгге" Трезольди

Нападающий "Брюгге" Николо Трезольди может продолжить карьеру в Англии.

Как передает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Кристиана Фалька, главным претендентом на 21-летнего форварда является "Арсенал".

Сообщается, что лондонский клуб проявляет серьезный интерес к футболисту и уже ведет переговоры о его возможном переходе.

Трезольди перешел в "Брюгге" из "Ганновера" в 2025 году за 7 миллионов евро. Его контракт с бельгийским клубом рассчитан до 30 июня 2029 года.

В текущем сезоне нападающий провел 48 матчей во всех турнирах, забив 17 голов и отдав пять результативных передач. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет около 13 миллионов евро.