RU

Мировой футбол
Новости
29 Марта 2026 03:32
14
Дэвид Бекхэм высказался о перспективах сборной Англии на ЧМ-2026

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Дэвид Бекхэм высказался о перспективах национальной команды на чемпионате мира 2026 года.

"Честно говоря, думаю, что мы находимся в прекрасном положении, лучшем из тех, которое только может быть. У нас очень молодая, талантливая команда с великолепным капитаном, который, вероятно, находится в лучшей форме за всю свою карьеру. Вместе с Харри Кейном нам многое по силам. Очевидно, он отличный лидер, и я думаю, что Томас [Тухель] очень скрупулёзно подходит к выбору состава и управлению командой. Скрупулезность в каждой детали, которая действительно необходима сборной Англии для успешного выступления на этом чемпионате мира", — приводит слова Бекхэма İdman.Bi со ссылкой на talkSPORT.

Чемпионат мира 2026 года пройдет летом на территории трех стран: США, Канады и Мексики.

İdman.Biz

Новости по теме

Винисиус рискует пропустить матч с Хорватией
00:24
Мировой футбол

Винисиус рискует пропустить матч с Хорватией

Винисиус почувствовал боль в бедре из-за физической перегрузки после матча с Францией
Юрген Клопп принял участие в товарищеском матче легенд "Ливерпуля" и "Боруссии"
00:04
Мировой футбол

Юрген Клопп принял участие в товарищеском матче легенд "Ливерпуля" и "Боруссии"

В прошлом немец возглавлял оба клуба
Алессандро Бастони продолжит карьеру в Ла Лиге - СМИ
28 Марта 22:04
Мировой футбол

Алессандро Бастони продолжит карьеру в Ла Лиге - СМИ

Итальянский клуб просит за футболиста € 70 млн
Сенегал, лишившийся победы в Кубке Африки, сделал круг почета с трофеем перед игрой с Перу
28 Марта 21:20
Мировой футбол

Сенегал, лишившийся победы в Кубке Африки, сделал круг почета с трофеем перед игрой с Перу

Калиду Кулибали и главный тренер Пап Тиав вынесли кубок на поле стадиона "Стад де Франс"
Мауро Икарди покидает "Галатасарай"?
28 Марта 21:00
Мировой футбол

Мауро Икарди покидает "Галатасарай"?

Переговоры между игроком и руководством клуба о подписании нового контракта полностью прекращены
Эмилиано Мартинес раскритиковал игру сборной Аргентины
28 Марта 20:02
Мировой футбол

Эмилиано Мартинес раскритиковал игру сборной Аргентины

Вратарь "Астон Виллы" остался недоволен уровнем самоотдачи действующих чемпионов мира

Самое читаемое

Сборная Азербайджана разгромила Сент-Люсию
27 Марта 21:01
Национальная сборная

Сборная Азербайджана разгромила Сент-Люсию - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Команда уверенно победила со счетом 6:1

Стыковые матчи ЧМ-2026: Чехия одолела Ирландию, Босния и Герцеговина переиграла Уэльс - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
27 Марта 02:56
Мировой футбол

Стыковые матчи ЧМ-2026: Чехия одолела Ирландию, Босния и Герцеговина переиграла Уэльс - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Завершились полуфинальные матчи
Узбекистан обыграл Габон в товарищеском матче
27 Марта 21:14
Мировой футбол

Узбекистан обыграл Габон в товарищеском матче

Команда одержала победу со счетом 3:1, уступая по ходу встречи

Грузия завоевала первую медаль ЧМ по фигурному катанию
27 Марта 14:16
Зимние виды спорта

Грузия завоевала первую медаль ЧМ по фигурному катанию

Метелкина и Берулава взяли "серебро" в Праге