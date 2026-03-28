Луис Суарес открыл ресторан в центре Мадрида - ВИДЕО

Луис Суарес открыл ресторан в центре Мадрида

28 Марта 2026 12:13
Луис Суарес открыл ресторан в центре Мадрида

Бывший нападающий испанской "Барселоны" Луис Суарес приступил к реализации масштабного бизнес-проекта по созданию собственной сети ресторанов. Первое заведение под брендом Chalito уже открыло свои двери для посетителей в самом центре Мадрида.

Как сообщает İdman.Biz, уругвайский футболист поделился новостью в своих социальных сетях, отметив значимость этого события. По словам Суареса, идея проекта зародилась еще десять лет назад в Барселоне, и сегодня он испытывает особый трепет от того, что сеть начала расширяться на столицу Испании. Ресторан специализируется на латиноамериканской кухне, адаптированной под европейские стандарты.

На данный момент 39-летний форвард продолжает профессиональную карьеру в американском клубе "Интер Майами". Его действующее трудовое соглашение с командой МЛС рассчитано до декабря 2026 года. Параллельно с выступлениями на поле Суарес активно инвестирует в гастрономический сектор, планируя в будущем открыть новые точки Chalito в крупнейших городах Европы.

İdman.Biz
Новости по теме

Нариман Ахундзаде посетил матч НБА в Кливленде
12:53
Мировой футбол

Нариман Ахундзаде посетил матч НБА в Кливленде

Футболист "Коламбус Крю" посмотрел "Кавальерс" - "Хит"
Мирча Луческу побил рекорд отбора ЧМ
11:53
Мировой футбол

Мирча Луческу побил рекорд отбора ЧМ

80-летний наставник сборной Румынии отметился в матче против Турции
Франческо Тотти назвал лучшего молодого игрока Серии А
10:35
Мировой футбол

Франческо Тотти назвал лучшего молодого игрока Серии А

Легенда Ромы выделил самого сильного представителя нового поколения в чемпионате Италии

Футболист "Зиря" дебютировал за сборную Руанды
10:15
Мировой футбол

Футболист "Зиря" дебютировал за сборную Руанды

Лерой Микельс забил в товарищеском матче с Гренадой
"Арсенал" включился в гонку за полузащитника "Ноттингем Форест"
09:57
Мировой футбол

"Арсенал" включился в гонку за полузащитника "Ноттингем Форест"

Лондонский клуб готов составить конкуренцию "Манчестер Сити" и "Челси"

"МЮ" нацелился на звезду "Ньюкасла"
09:17
Мировой футбол

"МЮ" нацелился на звезду "Ньюкасла"

Английский гранд ведет работу над трансфером игрока "Ньюкасла"

Самое читаемое

Стыковые матчи ЧМ-2026: Чехия одолела Ирландию, Босния и Герцеговина переиграла Уэльс - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
27 Марта 02:56
Мировой футбол

Стыковые матчи ЧМ-2026: Чехия одолела Ирландию, Босния и Герцеговина переиграла Уэльс - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Завершились полуфинальные матчи
Сборная Азербайджана разгромила Сент-Люсию
27 Марта 21:01
Национальная сборная

Сборная Азербайджана разгромила Сент-Люсию - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Команда уверенно победила со счетом 6:1

Узбекистан обыграл Габон в товарищеском матче
27 Марта 21:14
Мировой футбол

Узбекистан обыграл Габон в товарищеском матче

Команда одержала победу со счетом 3:1, уступая по ходу встречи

Грузия завоевала первую медаль ЧМ по фигурному катанию
27 Марта 14:16
Зимние виды спорта

Грузия завоевала первую медаль ЧМ по фигурному катанию

Метелкина и Берулава взяли "серебро" в Праге