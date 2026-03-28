Луис Суарес открыл ресторан в центре Мадрида - ВИДЕО

Бывший нападающий испанской "Барселоны" Луис Суарес приступил к реализации масштабного бизнес-проекта по созданию собственной сети ресторанов. Первое заведение под брендом Chalito уже открыло свои двери для посетителей в самом центре Мадрида.
Как сообщает İdman.Biz, уругвайский футболист поделился новостью в своих социальных сетях, отметив значимость этого события. По словам Суареса, идея проекта зародилась еще десять лет назад в Барселоне, и сегодня он испытывает особый трепет от того, что сеть начала расширяться на столицу Испании. Ресторан специализируется на латиноамериканской кухне, адаптированной под европейские стандарты.
На данный момент 39-летний форвард продолжает профессиональную карьеру в американском клубе "Интер Майами". Его действующее трудовое соглашение с командой МЛС рассчитано до декабря 2026 года. Параллельно с выступлениями на поле Суарес активно инвестирует в гастрономический сектор, планируя в будущем открыть новые точки Chalito в крупнейших городах Европы.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
