28 Марта 2026
Мирча Луческу побил рекорд отбора ЧМ

28 Марта 2026 11:53
Мирча Луческу побил рекорд отбора ЧМ

Главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу установил уникальное достижение в истории мирового футбола. Опытный специалист официально стал самым возрастным тренером, когда-либо руководившим национальной командой в матче отборочного цикла чемпионата мира.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Transfermarkt, историческое событие произошло во время стыкового матча за право выхода на ЧМ-2026 против сборной Турции. На момент игры, завершившейся поражением румын со счетом 0:1, возраст Луческу составлял 80 лет и 7 месяцев. Благодаря этому он превзошел достижение бывшего наставника сборной Островов Кука Алана Тейлора, который выводил свою команду на поле в возрасте 80 лет и 6 месяцев.

Мирча Луческу начал свою тренерскую деятельность еще в 1979 году. За свою продолжительную карьеру он возглавлял множество европейских топ-клубов и национальных сборных, завоевав десятки трофеев. Несмотря на почтенный возраст, специалист продолжает активную работу на высшем уровне, подтверждая статус одного из самых долговечных профессионалов в истории спорта.

