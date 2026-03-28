Мирча Луческу побил рекорд отбора ЧМ

Главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу установил уникальное достижение в истории мирового футбола. Опытный специалист официально стал самым возрастным тренером, когда-либо руководившим национальной командой в матче отборочного цикла чемпионата мира.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Transfermarkt, историческое событие произошло во время стыкового матча за право выхода на ЧМ-2026 против сборной Турции. На момент игры, завершившейся поражением румын со счетом 0:1, возраст Луческу составлял 80 лет и 7 месяцев. Благодаря этому он превзошел достижение бывшего наставника сборной Островов Кука Алана Тейлора, который выводил свою команду на поле в возрасте 80 лет и 6 месяцев.

Мирча Луческу начал свою тренерскую деятельность еще в 1979 году. За свою продолжительную карьеру он возглавлял множество европейских топ-клубов и национальных сборных, завоевав десятки трофеев. Несмотря на почтенный возраст, специалист продолжает активную работу на высшем уровне, подтверждая статус одного из самых долговечных профессионалов в истории спорта.