Защитник "Атлетико" сравнил Ламина Ямаля и Винисиуса Жуниора

Защитник испанского "Атлетико" Маркос Льоренте поделился мнением о самых сложных оппонентах, с которыми ему приходилось сталкиваться в карьере. В своем интервью он особо выделил молодое дарование "Барселоны".

Как сообщает İdman.Biz, Льоренте отметил, что вполне успешно справляется с опекой левого вингера мадридского "Реала" Винисиуса Жуниора. По словам футболиста, до сих пор у него не возникало серьезных проблем в дуэлях на своем фланге. Однако защитник признался, что испытывает опасения перед игрой правого нападающего "Барселоны" Ламина Ямаля.

"Когда я вижу Ямаля на другом фланге, я думаю: черт возьми, хорошо, что я играю не против него. Если бы он действовал против меня, мне пришлось бы очень тяжело", — подчеркнул Льоренте.

Таким образом, игрок мадридского клуба признал исключительный талант 18-летнего нападающего каталонцев, выделив его на фоне других звездных форвардов чемпионата Испании.