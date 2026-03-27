27 Марта 2026
Главный тренер сборной Украины объяснил поражение от Швеции

27 Марта 2026 10:41
Главный тренер сборной Украины объяснил поражение от Швеции

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал поражение своей команды от Швеции (1:3) в полуфинале плей-офф отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт УЕФА, специалист проанализировал ключевые моменты матча и назвал факторы, которые повлияли на итоговый результат.

Ребров отметил, что его подопечные пытались изменить ход встречи: "Футболистам давал указания, делали замены... Думаю, игроки на поле реагировали – во втором тайме старались создавать больше моментов, оказывать большее давление на штрафную. Мы пытались это сделать, но сборная Швеции сегодня играла с тремя центральными защитниками. Такую оборону всегда очень сложно взломать. Они защищались очень плотно, и это создавало большие трудности для наших игроков".

Наставник отдельно выделил игру форварда шведов: "Виктор Дьокереш показал, почему он выступает за "Арсенал" и считается одним из лучших нападающих. В таких матчах, в плей-офф, если хочешь победить, нужно выкладываться на максимум. Не хочу выделять никого отдельно, но как команда мы не смогли показать свой максимум и поэтому проиграли".

Ребров также прокомментировал начало матча, которое сложилось неудачно для украинцев: "Что касается старта игры, то это были просто неудачные ошибки. Даже в первом голе видно, что это было очевидно. В момент первого гола мы допустили тактические ошибки – не отреагировали на открытие назад в своей штрафной. Во втором голе вы все сами видели. К сожалению, на этом уровне очень сложно конкурировать с командами, у которых есть такие футболисты, выступающие в топ-лигах".

Сборная Швеции вышла в финал плей-офф отбора ЧМ-2026, где встретится с Польшей. Победитель этого противостояния получит путевку на мировое первенство, которое пройдет в США, Канаде и Мексике.

Формат отборочного турнира к ЧМ-2026 включает плей-офф для команд, не занявших прямые путевки в своих группах. Это создает дополнительную интригу и дает шанс сборным, которые не смогли пробиться на турнир через групповой этап.

