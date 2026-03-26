26 Марта 2026
RU

Мировой футбол
Новости
26 Марта 2026 10:26
13
ФИФА объявила дату финальной продажи билетов на чемпионат мира 2026 года

ФИФА представила план заключительного этапа продажи билетов на чемпионат мира по футболу 2026 года. По официальным данным, в период с декабря по февраль уже было реализовано более миллиона билетов, а оставшаяся часть поступит в открытую продажу 1 апреля.

Как сообщает İdman.Biz, финальная стадия реализации билетов стартует после заявления президента ФИФА Джанни Инфантино о беспрецедентном спросе. В январе глава организации отметил, что интерес к турниру сопоставим с "чемпионатом мира за 1000 лет", и выразил уверенность в полном аншлаге на всех 104 матчах, которые пройдут с 11 июня по 19 июля.

При этом ФИФА столкнулась с жесткой критикой из-за стоимости билетов. В декабре болельщики обвинили организацию в "невиданном предательстве", когда цены на матчи группового этапа стартовали от 140 долларов (238 манатов), а на финал достигали 8680 долларов (14756 манатов). Организация Football Supporters Europe уже объединилась с потребительской группой Euroconsumers для подачи официальной жалобы в Еврокомиссию. Основными пунктами недовольства стали завышенные цены и внедрение системы "динамического ценообразования", которая может привести к еще большему удорожанию билетов в процессе продаж.

Оставшиеся билеты будут реализовываться по принципу "первым пришел — первым обслужен". ФИФА подчеркнула, что на данном этапе болельщики смогут выбирать конкретные места на трибунах. Те, кто приобрел билеты ранее, также смогут увидеть назначенные им места в личном кабинете начиная с 1 апреля.

İdman.Biz
Тэги:

Самое читаемое

