25 Марта 2026
RU

Райан Гиггз назвал лучшего левого вингера в истории футбола - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
19
Легендарный футболист "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз стал героем вирусного тренда в социальных сетях, где болельщики сравнивали его с лучшими левыми нападающими современности и недавнего прошлого. Валлийский полузащитник хранил молчание до тех пор, пока не услышал имя игрока, которого считает сильнее себя.

Как сообщает İdman.Biz, в список для сравнения с Гиггзом попали такие звезды, как Луис Диас, Рахим Стерлинг, Марко Ройс, Хвича Кварацхелия, Садио Мане, Рафинья, Робер Пирес, Эден Азар, Винисиус Жуниор и Неймар. На упоминание этих имен ветеран реагировал спокойно, лишь изредка отвечая улыбкой на некоторые кандидатуры.

Однако, когда в списке прозвучало имя Роналдиньо, Райан Гиггз прервал молчание. "Да", — кратко ответил валлиец, тем самым официально признав превосходство бразильского волшебника над собой в роли левого вингера. Видео с реакцией легенды "красных дьяволов" мгновенно разлетелось по сети, вызвав бурное обсуждение среди футбольных фанатов.

İdman.Biz
Тэги:

Самое читаемое

