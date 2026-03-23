Эдди Хау установил антирекорд в "Ньюкасле"

Главный тренер английского "Ньюкасла" Эдди Хау стал автором исторического антирекорда. Поражение в Северо-восточном дерби со счетом 1:2 сделало специалиста первым тренером в истории клуба с подобным показателем.

Как сообщает İdman.Biz, Эдди Хау — первый наставник "сорок", проигравший оба своих стартовых матча чемпионата против "Сандерленда".

Результат вызвал серьезное разочарование среди болельщиков, так как это противостояние считается одним из самых принципиальных в английском футболе.

Отметим, что под руководством Эдди Хау "Ньюкасл" на данный момент занимает 12-е место в Премьер-лиге, имея в активе 42 очка.