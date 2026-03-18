"Барселона" готовит новый контракт для главного тренера

18 Марта 2026 19:59
"Барселона" готовит новый контракт для главного тренера

Футбольный клуб "Барселона" работает над продлением контракта с главным тренером Хансом-Дитером Фликом.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Topskills Sport UK, каталонский клуб намерен сохранить немецкого специалиста и предлагает ему новое соглашение до лета 2030 года.

Руководство "сине-гранатовых" довольно работой наставника. На прошлой неделе состоялась встреча представителей клуба с агентами тренера, на которой обсуждались условия нового контракта.

При этом сам Флик не спешит с окончательным решением и намерен дождаться завершения текущего сезона, чтобы оценить ситуацию.

На данный момент "Барселона" лидирует в чемпионате Испании, набрав 70 очков и опережая "Реал" на четыре балла.

Новости по теме

Клуб Серии А отправил в отставку главного тренера
19:32
Мировой футбол

Клуб Серии А отправил в отставку главного тренера

Решение принято после разгромного поражения от "Фиорентины"

Тренер "Челси" давал указания при счете 2:8 в пользу "ПСЖ"
16:22
Мировой футбол

Тренер "Челси" давал указания при счете 2:8 в пользу "ПСЖ" - ВИДЕО

Видео с тактической запиской Росеньора взорвало соцсети

Арда Гюлер: "Я давно готовил этот удар с 68 метров"
16:08
Мировой футбол

Арда Гюлер: "Я давно готовил этот удар с 68 метров" - ВИДЕО

Хавбек "Реала" впервые прокомментировал свой рекорд в Ла Лиге

Финальный аккорд 1/8 финала ЛЧ: четыре матча, четыре сценария – ОБЗОР İDMAN.BİZ
15:08
Мировой футбол

Финальный аккорд 1/8 финала ЛЧ: четыре матча, четыре сценария – ОБЗОР İDMAN.BİZ

По итогам игр в среду станут известны все участники четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов

Тренеры "Спортинга" и "Буде-Глимт" подвели итоги ответного матча 1/8 финала ЛЧ
14:07
Мировой футбол

Тренеры "Спортинга" и "Буде-Глимт" подвели итоги ответного матча 1/8 финала ЛЧ

Португальский клуб одержал победу 5:3 по сумме двух встреч

Сенегал оспорит лишение титула чемпионов Африки в Лозанне
12:58
Мировой футбол

Сенегал оспорит лишение титула чемпионов Африки в Лозанне

Федерация требует отменить техническое поражение за протест в финале

Почему результаты азербайджанских борцов снижаются?
16 Марта 10:12
Борьба

Почему результаты азербайджанских борцов снижаются?

На чемпионате Европы U23 команда вновь взяла меньше золота
Коннор Макдэвид попал в скандал из-за использования снюса
16 Марта 17:17
Хоккей

Коннор Макдэвид попал в скандал из-за использования снюса - ВИДЕО

Капитан "Эдмонтон Ойлерз" столкнулся с критикой болельщиков после попадания в объективы камер

Азербайджанские дзюдоисты взяли две медали в последний день European Open 2026 - ОБНОВЛЕНО
16 Марта 01:08
Дзюдо

Азербайджанские дзюдоисты взяли две медали в последний день European Open 2026 - ОБНОВЛЕНО

В Польше прошел открытый турнир по дзюдо среди взрослых Warsaw European Open 2026

Названа дата проведения турнира UFC в Баку
16 Марта 19:26
ММА

Названа дата проведения турнира UFC в Баку

По информации источников, столица Азербайджана примет UFC Fight Night