Тренер "Челси" давал указания при счете 2:8 в пользу "ПСЖ" - ВИДЕО

Видеоролик, на котором главный тренер "Челси" Лиам Росеньор передает игрокам тактическую записку в конце ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "ПСЖ" (0:3, общ. 2:8), стал виральным в социальных сетях. Эпизод произошел на 83-й минуте встречи на стадионе "Стэмфорд Бридж", когда лондонский клуб уже потерял все шансы на выход в следующий этап турнира.

Как сообщает İdman.Biz, на кадрах запечатлен момент, когда наставник "синих" пытается внести коррективы в игру своей команды, проигрывающей с катастрофическим отставанием. Пользователи интернета и спортивные эксперты высмеяли действия специалиста, назвав попытку тактического вмешательства при суммарном счете 2:8 бессмысленной и курьезной.

В послематчевом интервью Росеньор объяснил свое решение необходимостью сохранять концентрацию и структуру игры до финального свистка. "Мы должны бороться до конца, и моя задача как тренера - управлять процессом вне зависимости от результата на табло. Мы совершили критические ошибки в начале матча, которые лишили нас надежды на камбэк", - заявил тренер лондонцев. Видео с реакцией игроков на полученную бумагу с инструкциями продолжает набирать миллионы просмотров, становясь главным мемом прошедшего игрового дня.

Отметим, что "ПСЖ", являющийся действующим обладателем трофея, уверенно вышел в четвертьфинал благодаря голам Хвичи Кварацхелии, Брэдли Баркола и Сенни Маюлу. Лиам Росеньор, возглавивший "Челси" в январе 2026 года вместо Энцо Марески, потерпел самое крупное двухматчевое поражение в европейской истории лондонского клуба.