Арда Гюлер: "Я давно готовил этот удар с 68 метров" - ВИДЕО

Арда Гюлер: "Я давно готовил этот удар с 68 метров"

18 Марта 2026 16:08
Арда Гюлер: "Я давно готовил этот удар с 68 метров"

Полузащитник мадридского "Реала" Арда Гюлер раскрыл детали своего рекордного гола в ворота "Эльче", забитого с дистанции 68 метров. 21-летний футболист признался, что этот удар не был случайностью и стал результатом долгих тренировок.

Как сообщает Idman.Biz со ссылкой на испанские СМИ, игрок сборной Турции поделился эмоциями от исторического достижения, которое позволило ему официально превзойти рекорд чемпионата Испании.

"Слава богу. Я долго пытался это сделать и очень счастлив, что забил такой гол. Увидел, что вратарь вышел вперед, и решил испытать удачу. Это очень особенный момент для меня", - отметил полузащитник.

После матча 28-го тура Гюлер также пошутил в своих социальных сетях, сопроводив видео взятия ворот подписью "Не пытайтесь повторить это дома". Удар турецкого хавбека на 89-й минуте встречи на 13 метров улучшил предыдущий рекорд Иньиго Мартинеса (55 метров).

Несмотря на индивидуальный успех Гюлера, мадридский клуб продолжает погоню за лидером чемпионата. За десять туров до финиша сезона "Реал" занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующей "Барселоны" на четыре очка.

Новости по теме

Тренер "Челси" давал указания при счете 2:8 в пользу "ПСЖ"
16:22
Мировой футбол

Тренер "Челси" давал указания при счете 2:8 в пользу "ПСЖ" - ВИДЕО

Видео с тактической запиской Росеньора взорвало соцсети

Финальный аккорд 1/8 финала ЛЧ: четыре матча, четыре сценария – ОБЗОР İDMAN.BİZ
15:08
Мировой футбол

Финальный аккорд 1/8 финала ЛЧ: четыре матча, четыре сценария – ОБЗОР İDMAN.BİZ

По итогам игр в среду станут известны все участники четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов

Тренеры "Спортинга" и "Буде-Глимт" подвели итоги ответного матча 1/8 финала ЛЧ
14:07
Мировой футбол

Тренеры "Спортинга" и "Буде-Глимт" подвели итоги ответного матча 1/8 финала ЛЧ

Португальский клуб одержал победу 5:3 по сумме двух встреч

Сенегал оспорит лишение титула чемпионов Африки в Лозанне
12:58
Мировой футбол

Сенегал оспорит лишение титула чемпионов Африки в Лозанне

Федерация требует отменить техническое поражение за протест в финале

Представитель АФФА назначен на матч 1/8 финала Лиги Чемпионов
12:43
Азербайджанский футбол

Представитель АФФА назначен на матч 1/8 финала Лиги Чемпионов

Франк Де Блекере будет работать инспектором судей на матче "Барселона" — "Ньюкасл"

Винисиус объяснил свой жест в адрес фанатов "Манчестер Сити"
12:28
Мировой футбол

Винисиус объяснил свой жест в адрес фанатов "Манчестер Сити"

Форвард "Реала" прокомментировал эпизод после гола

Самое читаемое

Почему результаты азербайджанских борцов снижаются?
16 Марта 10:12
Борьба

Почему результаты азербайджанских борцов снижаются?

На чемпионате Европы U23 команда вновь взяла меньше золота
Азербайджанские дзюдоисты взяли две медали в последний день European Open 2026 - ОБНОВЛЕНО
16 Марта 01:08
Дзюдо

Азербайджанские дзюдоисты взяли две медали в последний день European Open 2026 - ОБНОВЛЕНО

В Польше прошел открытый турнир по дзюдо среди взрослых Warsaw European Open 2026

Коннор Макдэвид попал в скандал из-за использования снюса
16 Марта 17:17
Хоккей

Коннор Макдэвид попал в скандал из-за использования снюса - ВИДЕО

Капитан "Эдмонтон Ойлерз" столкнулся с критикой болельщиков после попадания в объективы камер

Названа дата проведения турнира UFC в Баку
16 Марта 19:26
ММА

Названа дата проведения турнира UFC в Баку

По информации источников, столица Азербайджана примет UFC Fight Night