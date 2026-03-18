Арда Гюлер: "Я давно готовил этот удар с 68 метров" - ВИДЕО

Полузащитник мадридского "Реала" Арда Гюлер раскрыл детали своего рекордного гола в ворота "Эльче", забитого с дистанции 68 метров. 21-летний футболист признался, что этот удар не был случайностью и стал результатом долгих тренировок.

Как сообщает Idman.Biz со ссылкой на испанские СМИ, игрок сборной Турции поделился эмоциями от исторического достижения, которое позволило ему официально превзойти рекорд чемпионата Испании.

"Слава богу. Я долго пытался это сделать и очень счастлив, что забил такой гол. Увидел, что вратарь вышел вперед, и решил испытать удачу. Это очень особенный момент для меня", - отметил полузащитник.

После матча 28-го тура Гюлер также пошутил в своих социальных сетях, сопроводив видео взятия ворот подписью "Не пытайтесь повторить это дома". Удар турецкого хавбека на 89-й минуте встречи на 13 метров улучшил предыдущий рекорд Иньиго Мартинеса (55 метров).

Несмотря на индивидуальный успех Гюлера, мадридский клуб продолжает погоню за лидером чемпионата. За десять туров до финиша сезона "Реал" занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующей "Барселоны" на четыре очка.