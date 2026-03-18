Роберт Левандовски готов пойти на уступки ради "Барселоны"

Польский форвард Роберт Левандовски выразил желание продолжить карьеру в "Барселоне". Текущее соглашение 37-летнего футболиста с каталонским клубом истекает в июне 2026 года, однако игрок уже сейчас рассматривает варианты продления сотрудничества.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на издание Mundo Deportivo, для Левандовски приоритетом остается пребывание в стане "блауграны". Ради нового контракта нападающий готов пойти на существенное снижение заработной платы и принять менее значимую роль в ротации состава. На данный момент официальные переговоры между сторонами еще не начались.

В нынешнем сезоне Левандовски принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых отметился 14 забитыми мячами и тремя голевыми передачами. Напомним, что поляк перешел в "Барселону" в 2022 году. По данным портала Transfermarkt, его текущая рыночная стоимость оценивается в 8 миллионов евро (15,7 млн манатов).