Винисиус объяснил свой жест в адрес фанатов "Манчестер Сити"

Нападающий футбольного клуба "Реал" Винисиус Жуниор прокомментировал свой жест в адрес болельщиков "Манчестер Сити" во время ответного матча Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Amazon Prime, бразильский футболист заявил, что не хотел проявить неуважение к сопернику.

"Когда мы приезжали сюда в прошлый раз, фанаты "Манчестер Сити" насмехались надо мной. Я не хотел проявить неуважение к фанатам "Манчестер Сити". Это был лишь способ доказать им свою состоятельность", - сказал Винисиус.

Футболист также напомнил о событиях прошлого сезона, когда болельщики английского клуба вывешивали баннеры с призывами в его адрес "перестать плакать" после того, как Родри выиграл "Золотой мяч" в 2024 году.

Отметим, что "Реал" на выезде обыграл "Манчестер Сити" со счетом 2:1 и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.