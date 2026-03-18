Гол Винисиуса на 90+3-й минуте принес "Реалу" победу над "Манчестер Сити" - ВИДЕО

18 Марта 2026 02:06
Гол Винисиуса на 90+3-й минуте принес "Реалу" победу над "Манчестер Сити" - ВИДЕО

"Реал" выиграл у "Манчестер Сити" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов — 2:1. Игра прошла в Англии на стадионе "Этихад".

На 20-й минуте английская команда осталась в меньшинстве, так как полузащитник Бернарду Силва получил красную карточку за игру рукой в своей штрафной площади. Бразильский вингер гостей Винисиус Жуниор реализовал пенальти и открыл счет во встрече. Перед перерывом "Сити" отыгрался — отличился Эрлинг Холанд. Мадридская команда в концовке второго тайма забила второй мяч и вырвала победу — отличился Винисиус Жуниор.

Первый матч "Реал" выиграл со счетом 3:0 и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, где встретится с победителем пары "Аталанта" — "Бавария" (первый матч — 1:6).

