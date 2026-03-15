"Челси" рассматривает Луиса Энрике на замену Росеньору

15 Марта 2026 15:36
20
Лондонский футбольный клуб "Челси" может сменить главного тренера в ближайшее время.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на indykaila News, руководство клуба обеспокоено будущим нынешнего наставника команды Лиама Росеньора. Одним из кандидатов на его возможную замену рассматривается главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике.

По информации источника, английский специалист может покинуть клуб и вернуться к работе во Францию. Ранее Росеньор уже тренировал французский "Страсбург".

Напомним, в субботу "Челси" под руководством Росеньора потерпел поражение от "Ньюкасл Юнайтед" со счетом 0:1 в матче 30-го тура английской Премьер-лиги.

Отметим, что действующий контракт Луиса Энрике с "ПСЖ" рассчитан до лета 2027 года.

