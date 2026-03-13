"Интер" установил цену на Бастони, которым интересуется "Барселона"

13 Марта 2026 21:15
Футбольный клуб "Интер" готов рассмотреть возможность продажи центрального защитника Алессандро Бастони в случае поступления выгодного предложения.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sport.es, миланский клуб готов начать переговоры о трансфере 26-летнего футболиста, если потенциальный покупатель предложит не менее 70 миллионов евро.

По данным источника, в составе "нерадзурри" неприкосновенными считаются только нападающие Лаутаро Мартинес и Франческо Пио Эспозито. Остальные игроки могут покинуть команду при наличии подходящего предложения.

Интерес к Бастони проявляет "Барселона". В каталонском клубе считают сумму в 70 миллионов евро завышенной, однако надеются снизить ее, включив в сделку одного из своих игроков. Также на возможный трансфер может повлиять желание самого защитника покинуть "Интер" и условия его личного контракта.

