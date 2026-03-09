Питер Крауч назвал слабейшую команду АПЛ

Экс-форвард сборной Англии и "Тоттенхэма" Питер Крауч выступил с жестким заявлением относительно текущей формы своего бывшего клуба. Как сообщает İdman.Biz, эксперт назвал лондонцев слабейшим коллективом английской Премьер-лиги на данный момент.

Главным аргументом Крауча стали результаты команды после рождественских праздников. По мнению ветерана, даже аутсайдеры чемпионата демонстрируют большую волю к победе. "Посмотрите на "Вулверхэмптон", который идет в хвосте таблицы — они начали набирать очки. "Вест Хэм" и "Ноттингем Форест" тоже улучшают свои показатели. На их фоне "Тоттенхэм" выглядит беспомощно. Если опираться на текущую форму, то формально это слабейшая команда лиги", — заявил Крауч в эфире своего подкаста.

Критика легенды клуба обоснована глубоким кризисом "шпор". На данный момент "Тоттенхэм" занимает непривычно низкое 16-е место в турнирной таблице, имея в активе лишь 29 очков. Команда Игора Тудора столкнулась с серией поражений, которая поставила клуб на грань борьбы за выживание. Ситуация усугубляется тем, что лондонцы традиционно считаются претендентами на еврокубки, однако текущий спад стал самым глубоким в современной истории клуба.