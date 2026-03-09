Аргентинский нападающий "Ромы" Пауло Дибала летом пополнит состав "Бока Хуниорс". Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на Tuttomercatoweb.

Срок действия нынешнего трудового договора футболиста с римским клубом рассчитан до ближайшего лета. Ожидается, что в следующее трансферное окно Дибала присоединится к "сине-золотым" в качестве свободного агента. На данный момент нападающий не обсуждает с "Ромой" продление контракта, что повышает вероятность перехода в чемпионат Аргентины.

Футболист не играет с 25 января из-за воспаления коленного сустава. Более месяца он проходил консервативное лечение, включая иглоукалывание, однако такой подход не принес ожидаемого результата. В текущем сезоне он провел 21 матч, в которых забил три гола и сделал три результативные передачи.