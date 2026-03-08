Мбаппе отправится в сборную Франции даже с травмой

Нападающий футбольного клуба "Реала" Килиан Мбаппе отправится в расположение сборной Франции, несмотря на травму колена.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на AS, французский футболист в любом случае поедет вместе с национальной командой на тренировочный сбор в США и не останется в Мадриде.

Отмечается, что присутствие Мбаппе в лагере сборной связано с коммерческими обязательствами перед спонсорами. При этом точные сроки восстановления форварда пока неизвестны.

Напомним, что сборная Франции в марте проведет товарищеские матчи против Бразилии и Колумбии в рамках подготовки к чемпионату мира.

Из-за проблем с коленом Мбаппе уже пропустил несколько последних матчей "Реала".