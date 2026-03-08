8 Марта 2026
RU

"Ливерпуль" готов выложить 80 млн евро за защитника "Ноттингем Форест"

Мировой футбол
Новости
8 Марта 2026 11:13
12
"Ливерпуль" готов выложить 80 млн евро за защитника "Ноттингем Форест"

Футбольный клуб "Ливерпуль" может сделать крупное предложение по центральному защитнику "Ноттингем Форест" Мурилло.

Как сообщает İdman.Biz, со ссылкой на TEAMtalk, английский клуб уже готовит официальное предложение по 23-летнему бразильскому футболисту.

По данным источника, "Ноттингем Форест" рассчитывает заработать на продаже игрока около 70 млн фунтов стерлингов, что составляет более 80 млн евро.

Интерес к Мурилло также проявляют "Манчестер Юнайтед", "Челси" и ряд других клубов английской Премьер-лиги. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 55 млн евро, а его контракт с "Ноттингем Форест" действует до 2029 года.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Винисиус может уйти из "Реала" из-за Родри
10:56
Мировой футбол

Винисиус может уйти из "Реала" из-за Родри

Бразильский форвард недоволен планами мадридского клуба

Юлиан Брандт покинет дортмундскую "Боруссию" после сезона‑2025/26
09:20
Мировой футбол

Юлиан Брандт покинет дортмундскую "Боруссию" после сезона‑2025/26

Брандт — обладатель Кубка и Суперкубка Германии в составе "Боруссии"
Голкипер "Лацио" выбыл до конца сезона
07:14
Мировой футбол

Голкипер "Лацио" выбыл до конца сезона

В ближайшее время ему предстоит артроскопическая операция
Ямаль приближается к рекорду по количеству забитых мячей в составе "Барселоны"
04:26
Мировой футбол

Ямаль приближается к рекорду по количеству забитых мячей в составе "Барселоны"

От нового достижения его отделяют всего пять мячей
Гол Гринвуда принес "Марселю" победу над "Тулузой"
02:24
Мировой футбол

Гол Гринвуда принес "Марселю" победу над "Тулузой"

"Марсель" располагается на третьем месте в таблице чемпионата Франции
"Барселона" нанесла гостевое поражение "Атлетику" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
02:18
Мировой футбол

"Барселона" нанесла гостевое поражение "Атлетику" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Ямаль забил единственный гол

Самое читаемое

Килиан Мбаппе и Эстер Экспозито замечены за поцелуями в мадридском баре
7 Марта 13:06
Мировой футбол

Килиан Мбаппе и Эстер Экспозито замечены за поцелуями в мадридском баре

Нападающий "Реала" и испанская актриса провели вечер в отеле Pullman
Кубок Азербайджана: "Габала" отыгралась в меньшинстве с 0:2, но уступила "Сабаху" в серии пенальти - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
5 Марта 21:02
Чемпионат Азербайджана

Кубок Азербайджана: "Габала" отыгралась в меньшинстве с 0:2, но уступила "Сабаху" в серии пенальти - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

В полуфинале "Сабах" сыграет с "Карабахом"
"Туран Товуз" стал вторым полуфиналистом Кубка Азербайджана - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
5 Марта 16:40
Чемпионат Азербайджана

"Туран Товуз" стал вторым полуфиналистом Кубка Азербайджана - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Команда Курбана Бердыева поспорит за выход в финал с бакинским "Зиря"
Азербайджанский дзюдоист завоевал "золото" Гран-при в Австрии
6 Марта 21:57
Дзюдо

Азербайджанский дзюдоист завоевал "золото" Гран-при в Австрии - ОБНОВЛЕНО\ ФОТО + ВИДЕО

Руслан Пашаев победил в финале турнира в Линце