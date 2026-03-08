"Ливерпуль" готов выложить 80 млн евро за защитника "Ноттингем Форест"

Футбольный клуб "Ливерпуль" может сделать крупное предложение по центральному защитнику "Ноттингем Форест" Мурилло.

Как сообщает İdman.Biz, со ссылкой на TEAMtalk, английский клуб уже готовит официальное предложение по 23-летнему бразильскому футболисту.

По данным источника, "Ноттингем Форест" рассчитывает заработать на продаже игрока около 70 млн фунтов стерлингов, что составляет более 80 млн евро.

Интерес к Мурилло также проявляют "Манчестер Юнайтед", "Челси" и ряд других клубов английской Премьер-лиги. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 55 млн евро, а его контракт с "Ноттингем Форест" действует до 2029 года.