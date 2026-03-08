8 Марта 2026
Голкипер "Лацио" выбыл до конца сезона

Мировой футбол
Новости
8 Марта 2026 07:14
Голкипер "Лацио" выбыл до конца сезона

Голкипер "Лацио" Иван Проведель получил повреждение суставной губы плечевого сустава. Как передает İdman.Biz, об этом сообщает пресс‑служба итальянского футбольного клуба.

Футболист прошел дополнительное обследование в связи с болью в плече, вызванной предыдущей травмой. В ближайшее время ему предстоит артроскопическая операция.

По данным агентства Аnsa, возможно, вратарь пропустит остаток сезона. В текущем сезоне Проведель сыграл за римскую команду 29 матчей, в 12 играх сохранил ворота в неприкосновенности.

İdman.Biz
