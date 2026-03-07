"Бавария" и "Интер" нацелились на вингера "Брентфорда"

Крайний нападающий "Брентфорда" Кевин Шаде оказался в сфере интересов нескольких европейских клубов.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на TEAMtalk, интерес к 24-летнему вингеру проявляют "Бавария", "Интер" и "Тоттенхэм".

По информации источника, лондонский клуб оценивает футболиста в сумму от 50 до 70 миллионов евро. При этом у "Тоттенхэма" наименьшие шансы на подписание игрока, поскольку команда может не попасть в еврокубки в следующем сезоне.

В текущем сезоне Шаде провел 29 матчей во всех турнирах, в которых забил семь мячей и отдал три результативные передачи.

Контракт футболиста с "Брентфордом" рассчитан до лета 2028 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет около 35 миллионов евро.