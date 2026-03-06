Мадридскому "Реалу" исполнилось 124 года

6 Марта 2026
Сегодня один из величайших клубов мира, мадридский "Реал", отмечает 124-ю годовщину со дня своего создания. Основанный 6 марта 1902 года, испанский гранд за прошедшее время вписал свое имя в историю золотыми буквами благодаря выдающимся достижениям на международной и внутренней аренах.

Как сообщает İdman.Biz, "сливочные" удерживают статус абсолютных рекордсменов по количеству титулов. В активе мадридцев 36 побед в испанской Ла Лиге, что позволяет им сохранять уверенное лидерство в национальном первенстве. Музей клуба также украшают 20 Кубков Испании и 13 Суперкубков страны.

На международном уровне гегемония "Реала" проявляется еще ярче. Мадридский коллектив 15 раз становился победителем Лиги чемпионов УЕФА, установив недосягаемый для конкурентов рекорд. Клуб, завоевавший любовь миллионов болельщиков по всему миру, нацелен на продолжение своей победной серии и в будущих сезонах, демонстрируя футбол высочайшего уровня.

İdman.Biz
