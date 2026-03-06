6 Марта 2026
Ханс-Дитер Флик может покинуть "Барселону"

6 Марта 2026 08:12
Ханс-Дитер Флик может покинуть "Барселону"

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик может покинуть клуб, если Жоан Лапорта не будет переизбран на должность президента "сине-гранатовых". Как передает İdman.Biz, об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг на своей странице в социальной сети Х.

Немецкий специалист заинтересован в продлении контракта с "Барселоной". Флик любит город, клуб и болельщиков. Однако тренер связывает свое будущее с положением Жоана Лапорты в каталонском клубе и хочет вместе с ним формировать командную стратегию.

Если Лапорта не будет переизбран на пост президента "Барселоны" 15 марта, уход Флика из клуба возможен либо летом, либо после истечения срока контракта в 2027 году.

После 26 матчей в чемпионате Испании "Барселона" набрала 64 очка и возглавляет турнирную таблицу, опережая мадридский "Реал" на четыре очка.

