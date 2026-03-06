6 Марта 2026
RU

Месси встретился с Трампом в Белом доме

Мировой футбол
Новости
6 Марта 2026 07:14
11
Месси встретился с Трампом в Белом доме

Нападающий и капитан "Интер Майами" Лионель Месси встретился с президентом США Дональдом Трампом во время чествования "фламинго" в Белом доме.

Аргентинский футболист зашел в зал, принимающий мероприятие, в компании Трампа. В помещении их ждала остальная команда "Интер Майами", сообщает İdman.Biz.

Напомним, в 2025 году Месси в составе "фламинго" стал обладателем Кубка МЛС и победителем Восточной конференции МЛС.

Нападающий играет за "Интер Майами" с лета 2023 года. За этот период он принял участие в 90 матчах во всех турнирах, в которых отметился 79 голами и 44 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Витинья - о возможном переходе в "Реал": "Не думаю, что это было бы лучшим решением для меня"
05:18
Мировой футбол

Витинья - о возможном переходе в "Реал": "Не думаю, что это было бы лучшим решением для меня"

В нынешнем сезоне Витинья провел за "ПСЖ" 35 матчей во всех турнирах
"Челси" нацелился на полузащитника "Баварии"
04:20
Мировой футбол

"Челси" нацелился на полузащитника "Баварии"

Мюнхенцы не желают продавать игрока
Роналду пропустит из-за травмы до четырех недель
03:22
Мировой футбол

Роналду пропустит из-за травмы до четырех недель

Он рискует не успеть восстановиться к матчам сборной Португалии
"Лион" в серии пенальти проиграл "Лансу" в Кубке Франции
02:40
Мировой футбол

"Лион" в серии пенальти проиграл "Лансу" в Кубке Франции

В полуфинале "Ланс" сыграет против "Тулузы".
"Кристал Пэлас" нанес "Тоттенхэму" пятое поражение подряд в АПЛ - ВИДЕО
02:00
Мировой футбол

"Кристал Пэлас" нанес "Тоттенхэму" пятое поражение подряд в АПЛ - ВИДЕО

"Шпоры" с 38-й минуты играли вдесятером
Катар отказывается от переноса Финалиссимы из-за уже заключенного коммерческого соглашения
01:36
Мировой футбол

Катар отказывается от переноса Финалиссимы из-за уже заключенного коммерческого соглашения

Окончательное решение по этому вопросу будет принято на следующей неделе

Самое читаемое

"Карабах" вышел в полуфинал Кубка Азербайджана
4 Марта 20:59
Чемпионат Азербайджана

"Карабах" вышел в полуфинал Кубка Азербайджана - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Агдамский клуб обыграл "Шамахы"

Определились страны-участницы чемпионата Европы по ски-альпинизму в Азербайджане
3 Марта 16:07
Зимние виды спорта

Определились страны-участницы чемпионата Европы по ски-альпинизму в Азербайджане - ОБНОВЛЕНО

В соревнованиях на базе туристического центра "Шахдаг" примут участие представители 18 стран
Кубок Азербайджана: "Габала" отыгралась в меньшинстве с 0:2, но уступила "Сабаху" в серии пенальти - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
5 Марта 21:02
Чемпионат Азербайджана

Кубок Азербайджана: "Габала" отыгралась в меньшинстве с 0:2, но уступила "Сабаху" в серии пенальти - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

В полуфинале "Сабах" сыграет с "Карабахом"
"Реал Мадрид" отказался от Конате и переключился на новую цель
3 Марта 11:15
Мировой футбол

"Реал Мадрид" отказался от Конате и переключился на новую цель

Мадридский гранд пересмотрел планы по усилению защиты, исключив француза из шорт-листа