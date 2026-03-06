Витинья - о возможном переходе в "Реал": "Не думаю, что это было бы лучшим решением для меня"

Полузащитник "ПСЖ" Витинья прокомментировал слухи о возможном переходе из парижского клуба в мадридский "Реал".

"Уходить было бы глупо. Я не думаю, что это было бы лучшим решением для меня. Я чувствую себя здесь, в "ПСЖ", великолепно! Я чувствую, что люди действительно ценят меня и я заслужил эту любовь. Мне нравится здесь; моей семье тоже. Команда фантастическая, а тренер невероятный", — приводит слова Витиньи İdman.Biz со ссылкой на AS.

Ранее в прессе появилась информация, что "сливочные" заинтересованы в подписании футболиста, однако президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи не намерен усиливать мадридский клуб.

В нынешнем сезоне Витинья провел за "ПСЖ" 35 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и девятью результативными передачами.