6 Марта 2026
Бернарду Силва раскритиковал работу судей в АПЛ после ничьей с "Форестом"

6 Марта 2026 00:02
Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва раскритиковал работу судей в чемпионате Англии после матча 29-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 с "Ноттингем Форест". Игра закончилась вничью со счетом 2:2, тем самым "горожане" отстали на семь очков от возглавляющего таблицу "Арсенала".

"Я просто думаю, что все спорные решения в этом сезоне были приняты не в нашу пользу. Все до единого. И это довольно неприятно, потому что в итоге это имеет большое значение в борьбе за титул.

Если Эрлинг [Холанд] бежит, а вратарь врезается в него, что он может сделать, просто исчезнуть? Вратарь может просто врезаться в кого-то? Он не будет бить по мячу, потому что на него бежит вратарь. И что, ему нужно исчезнуть?

Я бы сказал, что в эти несколько недель мы не выиграем много, но можем много проиграть. Так что этот месяц может помочь нам остаться в гонке, за исключением, конечно, финала Кубка лиги. Оставшаяся часть месяца может позволить нам бороться за победу до конца, или же она может нас сломить, и мы будем бороться только за победу в одном или двух турнирах. Надеюсь, через месяц мы будем участвовать во всех четырех соревнованиях", – приводит слова Силвы İdman.Biz со ссылкой на ESPN.

На данный момент в активе "Арсенала" 67 очков в 30 матчах. "Манчестер Сити" набрал 60 очков за 29 встреч.

