Роналду пропустит из-за травмы до четырех недель

41-летний португальский нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду может пропустить 2-4 недели и не успеть восстановиться к матчам сборной Португалии.

Как передает İdman.Biz. об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Португалец получил травму задней поверхности бедра в матче 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии против клуба "Аль-Фейха". В этой игре "Аль-Наср" одержал победу со счетом 3:1, Роналду провел на поле 81 минуту и не реализовал пенальти.

Сборная Португалии проведет товарищеские матчи против сборных Мексики (29 марта) и США (1 апреля).