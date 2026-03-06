6 Марта 2026
"Челси" нацелился на полузащитника "Баварии"

"Челси" в ближайшие недели начнет переговоры с "Баварией" относительно возможного перехода полузащитника Александара Павловича. Как передает İdman.Bİz, об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, "Манчестер Сити" уже провел неофициальные переговоры с людьми, близкими к игроку. При этом подчеркивается, что "Бавария" не желает продавать футболиста. Павлович также хочет продолжить карьеру в немецком гранде.

В нынешнем сезоне Павлович принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.

İdman.Biz
