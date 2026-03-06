6 Марта 2026
RU

Катар отказывается от переноса Финалиссимы из-за уже заключенного коммерческого соглашения

Мировой футбол
Новости
6 Марта 2026 01:36
28
Катар отказывается от переноса Финалиссимы из-за уже заключенного коммерческого соглашения

Катар отказывается от переноса Финалиссимы, проведение которой запланировано на 27 марта. В матче соревнования должны встретиться сборные Испании и Аргентины. Как передает İdman.Biz, об этом сообщает журналист Гастон Эдул на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, Катар не желает отказываться от организации Финалиссимы из-за уже заключенного коммерческого соглашения. Окончательное решение по этому вопросу будет принято на следующей неделе.

В четверг, 5 марта, Министерство обороны Катара сообщило о ракетном обстреле страны, который отражали системы ПВО.

Ранее пресс-служба Футбольной ассоциации Катара (QFA) объявила о переносе матчей всех футбольных турниров на неопределенный срок.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Лион" в серии пенальти проиграл "Лансу" в Кубке Франции
02:40
Мировой футбол

"Лион" в серии пенальти проиграл "Лансу" в Кубке Франции

В полуфинале "Ланс" сыграет против "Тулузы".
"Кристал Пэлас" нанес "Тоттенхэму" пятое поражение подряд в АПЛ - ВИДЕО
02:00
Мировой футбол

"Кристал Пэлас" нанес "Тоттенхэму" пятое поражение подряд в АПЛ - ВИДЕО

"Шпоры" с 38-й минуты играли вдесятером
Бернарду Силва раскритиковал работу судей в АПЛ после ничьей с "Форестом"
00:02
Мировой футбол

Бернарду Силва раскритиковал работу судей в АПЛ после ничьей с "Форестом"

Игра закончилась вничью со счетом 2:2
Гарет Бэйл назвал лидера "Реала"в период своего выступления за клуб
5 Марта 22:52
Мировой футбол

Гарет Бэйл назвал лидера "Реала"в период своего выступления за клуб

Спойлер: это не Роналду
Стали известны игроки, которых Аллегри хочет видеть в "Реале" в случае назначения
5 Марта 22:32
Мировой футбол

Стали известны игроки, которых Аллегри хочет видеть в "Реале" в случае назначения

Оба сейчас играю в "Милане"
"Барселона" остановила переговоры по Влаховичу
5 Марта 22:14
Мировой футбол

"Барселона" остановила переговоры по Влаховичу

Он не приоритет "блауграны"

Самое читаемое

"Карабах" вышел в полуфинал Кубка Азербайджана
4 Марта 20:59
Чемпионат Азербайджана

"Карабах" вышел в полуфинал Кубка Азербайджана - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Агдамский клуб обыграл "Шамахы"

Определились страны-участницы чемпионата Европы по ски-альпинизму в Азербайджане
3 Марта 16:07
Зимние виды спорта

Определились страны-участницы чемпионата Европы по ски-альпинизму в Азербайджане - ОБНОВЛЕНО

В соревнованиях на базе туристического центра "Шахдаг" примут участие представители 18 стран
Азербайджанские дзюдоисты рванули к вершине мирового рейтинга после триумфа в Ташкенте – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО
3 Марта 11:59
Дзюдо

Азербайджанские дзюдоисты рванули к вершине мирового рейтинга после триумфа в Ташкенте – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Международная федерация дзюдо обнародовала новый рейтинг по итогам ташкентского Большого шлема

"Реал Мадрид" отказался от Конате и переключился на новую цель
3 Марта 11:15
Мировой футбол

"Реал Мадрид" отказался от Конате и переключился на новую цель

Мадридский гранд пересмотрел планы по усилению защиты, исключив француза из шорт-листа