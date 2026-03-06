Катар отказывается от переноса Финалиссимы из-за уже заключенного коммерческого соглашения

Катар отказывается от переноса Финалиссимы, проведение которой запланировано на 27 марта. В матче соревнования должны встретиться сборные Испании и Аргентины. Как передает İdman.Biz, об этом сообщает журналист Гастон Эдул на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, Катар не желает отказываться от организации Финалиссимы из-за уже заключенного коммерческого соглашения. Окончательное решение по этому вопросу будет принято на следующей неделе.

В четверг, 5 марта, Министерство обороны Катара сообщило о ракетном обстреле страны, который отражали системы ПВО.

Ранее пресс-служба Футбольной ассоциации Катара (QFA) объявила о переносе матчей всех футбольных турниров на неопределенный срок.